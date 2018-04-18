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В Ясеневе провели турнир по волейболу «Спортивная Россия»
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В Ясеневе провели турнир по волейболу «Спортивная Россия» 

Ясенево 2 часа назад
Фото: Ясенево
Открытый турнир по волейболу «Спортивная Россия» прошел среди любительских команд района.
В турнире, организатором которого выступил центр досуга и спорта «СОЦ-ИН», приняли участие 18 молодежных команд. Председатель Молодежной палаты района Ясенево Айрут Айрапетян пожелал победы сильнейшим. Антон Полосин, возглавивший команду судей турнира, рассказал о правилах проведения турнира, критериях оценки. «Волейбол — командный вид спорта, и результат участия в соревнованиях есть итог коллективных усилий членов команды. Все волейболисты были подготовлены к соревновательной борьбе и показали бойцовские качества. Каждая игра была волнующая, ребята старались не допускать ошибок, применяя мощные и точные подачи, обманные ходы», — пояснил главный судья.
Волейболисты, занявшие первое, второе и третье места в соревнованиях получили в награду кубки, грамоты и памятные подарки, а все остальные — благодарности за участие в турнире. Наградили благодарственными грамотами так же и судейскую команду. Отдельная благодарность была вручена заведующему ФОК «Олимп» Олегу Ясакову, который активно помогал в организации мероприятия. Первое место в турнире заняла команда Paradox.
«Спасибо большое за отличную организацию соревнования, все прошло на высоком уровне. Для нас очень важно чувствовать, что мы нужны, что нас поддерживают, а еще очень приятно получать награды и призы за свои победы», — сказал капитан победившей команды Андрей Ордюков.
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