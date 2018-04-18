Марков — о матче с «Зенитом»: «Хочется доказать, что кто-то когда-то был неправ»

Нападающий «Динамо» Евгений Марков заявил, что атмосфера в команде у бело-голубых накануне матча 23-го тура РФПЛ против "Зенита" хорошая. Форвард добавил, что эта игра для него будет особенной, так как Марков является воспитанником питерского клуба.

— Осенью я не был в «Динамо», но на зимних сборах увидел четкую работу всей команды, — приводит «Р-Спорт» слова Маркова. — Дмитрий Валерьевич Хохлов хорошо поставил игру, мы всегда знаем, чего он хочет. Мы просто выполняем то, что он говорит, и это приносит свои плоды. Еще в команду пришли хорошие ребята, которые усилили ее. Но и те, кто остался, тоже сильные игроки. У нас хорошая атмосфера в раздевалке. Если все так продолжится — будем хорошо выступать и в дальнейшем.

Для меня матч против «Зенита» выделяется. Все-таки я воспитанник этого футбольного клуба. С пяти лет был в его системе. Важная часть моей жизни прошла там. Для меня этот матч будет принципиальным. Хочется доказать, что кто-то когда-то был неправ.

"Зенит" занимает пятую строчку в турнирной таблице РФПЛ, набрав 45 очков. «Динамо» располагается на 11-й позиции, в его активе — 30 очков.

Матч «Зенит» — «Динамо» состоится сегодня, 18 апреля, начало — в 19.30 по московскому времени. «СЭ» проведет онлайн-трансляцию.