Ещё
Марков — о матче с «Зенитом»: «Хочется доказать, что кто-то когда-то был неправ»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Марков — о матче с «Зенитом»: «Хочется доказать, что кто-то когда-то был неправ» 

Спорт-Экспресс 41 минуту назад
Нападающий «Динамо» Евгений Марков заявил, что атмосфера в команде у бело-голубых накануне матча 23-го тура РФПЛ против "Зенита" хорошая. Форвард добавил, что эта игра для него будет особенной, так как Марков является воспитанником питерского клуба.
— Осенью я не был в «Динамо», но на зимних сборах увидел четкую работу всей команды, — приводит «Р-Спорт» слова Маркова. — Дмитрий Валерьевич Хохлов хорошо поставил игру, мы всегда знаем, чего он хочет. Мы просто выполняем то, что он говорит, и это приносит свои плоды. Еще в команду пришли хорошие ребята, которые усилили ее. Но и те, кто остался, тоже сильные игроки. У нас хорошая атмосфера в раздевалке. Если все так продолжится — будем хорошо выступать и в дальнейшем.
Для меня матч против «Зенита» выделяется. Все-таки я воспитанник этого футбольного клуба. С пяти лет был в его системе. Важная часть моей жизни прошла там. Для меня этот матч будет принципиальным. Хочется доказать, что кто-то когда-то был неправ.
"Зенит" занимает пятую строчку в турнирной таблице РФПЛ, набрав 45 очков. «Динамо» располагается на 11-й позиции, в его активе — 30 очков.
Матч «Зенит» — «Динамо» состоится сегодня, 18 апреля, начало — в 19.30 по московскому времени. «СЭ» проведет онлайн-трансляцию.
Спорт-Экспресс: последние новости
Евгений Марков: "Локомотив" вряд ли смогут догнать" Евгений Марков: "Кокорин и Смолов - лучшие нападающие страны" Сергей Шавло: "Если "Локо" обыграет "Ахмат", то станет чемпионом"
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Футболист променял «Барселону» на вино в Китае7
WADA решило «добить» Россию96
Смолов упал вовремя: почему разогнали департамент судейства
Украинские футболистки передрались на поле22
Названы причины отказа Усика от поединка в России4
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение