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Евгений Марков: «Локомотив» вряд ли смогут догнать"
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Евгений Марков: «Локомотив» вряд ли смогут догнать" 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Нападающий «Динамо» Евгений Марков назвал «Локомотив», лидирующий в зачете чемпионата России, мощной и организованной командой. Он добавил, что почти не сомневается в чемпионстве клуба в этом сезоне.
— Мощная, организованная команда с хорошими исполнителями, — цитирует «Р-Спорт» Маркова. — Они знают, что нужно делать в какой момент игры. Думаю, нынешний «Локомотив» вряд ли смогут догнать. "Спартак" сделал осечку в матче с «Уралом». Маловероятно, что кто-то сможет отыграть такое отставание от «Локомотива».
"Локомотив" разместился на первом месте в турнирной таблице РФПЛ, набрав 55 очков. Его ближайший преследователь — «Спартак», в активе которого 50 очков.
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