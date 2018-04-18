Евгений Марков: «Кокорин и Смолов — лучшие нападающие страны»

— Кокорин — потеря для «Зенита»? Конечно! Он и Смолов — два лучших нападающих страны, — приводит «Р-Спорт» слова Маркова. — Тем более, что он лучший бомбардир «Зенита» в чемпионате, много забивал в Лиге Европы. Такие серьезные травмы футболисты в психологическом плане переносят тяжело. Хочу пожелать Кокорину скорейшего выздоровления.

23-летний Марков провел в этом сезоне 23 матча, два из них — за «Динамо», и забил 9 голов. 27-летний Кокорин сыграл в этом сезоне в 39 встречах и отправил в ворота 19 мячей. 28-летний Смолов провел 30 игр, на его счету — 17 голов.

Матч «Зенит» — «Динамо» состоится сегодня, 18 апреля, начало — в 19.30 по московскому времени. «СЭ» проведет онлайн-трансляцию.