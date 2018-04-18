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Евгений Марков: «Кокорин и Смолов — лучшие нападающие страны»
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Евгений Марков: «Кокорин и Смолов — лучшие нападающие страны» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Нападающий «Динамо» Евгений Марков назвал Александра Кокорина и Федора Смолова лучшими форвардами России. Он добавил, что отсутствие Кокорина будет колоссальной потерей для "Зенита" в их предстоящем матче 23-го тура РФПЛ против бело-голубых.
— Кокорин — потеря для «Зенита»? Конечно! Он и Смолов — два лучших нападающих страны, — приводит «Р-Спорт» слова Маркова. — Тем более, что он лучший бомбардир «Зенита» в чемпионате, много забивал в Лиге Европы. Такие серьезные травмы футболисты в психологическом плане переносят тяжело. Хочу пожелать Кокорину скорейшего выздоровления.
23-летний Марков провел в этом сезоне 23 матча, два из них — за «Динамо», и забил 9 голов. 27-летний Кокорин сыграл в этом сезоне в 39 встречах и отправил в ворота 19 мячей. 28-летний Смолов провел 30 игр, на его счету — 17 голов.
Матч «Зенит» — «Динамо» состоится сегодня, 18 апреля, начало — в 19.30 по московскому времени. «СЭ» проведет онлайн-трансляцию.
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