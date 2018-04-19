Лоренцо Инсинье: «Отлично, что приблизились к „Ювентусу“, но главный матч у „Наполи“ впереди»

Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье прокомментировал победу своей команды над «Удинезе» в матче 33-го тура чемпионата Италии со счетом 4:2. Благодаря этому успеху «Наполи» приблизился к «Ювентусу» на расстояние четырех очков. Эти команды сыграют между собой в следующем туре.

— Приятно, что мы подобрались к «Ювентусу» на расстояние четырех очков, но мы еще ничего не выиграли, — цитирует Sky Sport Italia Инсинье. — Сегодня мы порадуемся этому успеху, а завтра уже начнем готовиться к матчу с «Ювентусом». Эта игра будет определяющей в борьбе за чемпионство.

Наполи — Удинезе