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Лоренцо Инсинье: «Отлично, что приблизились к „Ювентусу“, но главный матч у „Наполи“ впереди»
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Лоренцо Инсинье: «Отлично, что приблизились к „Ювентусу“, но главный матч у „Наполи“ впереди» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье прокомментировал победу своей команды над «Удинезе» в матче 33-го тура чемпионата Италии со счетом 4:2. Благодаря этому успеху «Наполи» приблизился к «Ювентусу» на расстояние четырех очков. Эти команды сыграют между собой в следующем туре.
— Приятно, что мы подобрались к «Ювентусу» на расстояние четырех очков, но мы еще ничего не выиграли, — цитирует Sky Sport Italia Инсинье. — Сегодня мы порадуемся этому успеху, а завтра уже начнем готовиться к матчу с «Ювентусом». Эта игра будет определяющей в борьбе за чемпионство.
Наполи — Удинезе
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