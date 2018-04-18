Алексей Гасилин: «Амкар» готов отбирать очки у ЦСКА. Мы показали, что можем обыграть любого соперника

Напомним, команды сыграют сегодня, 18 апреля, в Москве. Начало игры — в 20:30 мск.

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"Сейчас в «Амкаре» все объединены одной целью — занять в турнирной таблице место как можно выше. На нас не сказывается то, что команда идет внизу. Свои очки мы еще наберем и избежим зоны стыков. Потому что для нас каждая игра — это финал, и мы настраиваемся только на победу.

«Амкар» готов отбирать очки у ЦСКА, как это уже сделали «Динамо» и «Уфа». Мы доказали, что можем успешно играть с лидерами, дважды обыграв в Москве «Локомотив» и сыграв вничью на выезде со «Спартаком» «Зенитом» . «Амкар» показал, что может обыграть любого соперника.

На занятиях детально разобрали ЦСКА. Надеюсь, удача нам поможет. Если полностью выполним установку тренера, результат будет положительным", — сказал игрок для Sport24.ru.