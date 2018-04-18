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Стадион в Самаре откроет матч между «Крыльями Советов» и «Факелом»
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Стадион в Самаре откроет матч между «Крыльями Советов» и «Факелом» 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Как сообщает сайт самарского футбольного клуба, игры будут тестовыми перед матчами футбольного мундиаля: «Ближайшие домашние матчи в рамках ФОНБЕТ-Первенства ФНЛ „Крылья Советов“ проведут на „Самара Арене“. Это будут игры против „Факела“ в 35 туре (28 апреля, суббота, 18:00) и „Кубани“ в 37 туре (6 мая, воскресенье, 17:00). Матчи с этими командами будут тестовыми в преддверии Чемпионата мира по футболу FIFA 2018».
Стадион в Самаре примет несколько матчей Чемпионата мира по футболу, в том числе и матч группового этапа между командами России и Уругвая 25 июня. Также стадион примет матч четвертьфинала мундиаля.
ИД «Собеседник»: последние новости
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