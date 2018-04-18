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Поборется ли Москва за финал Лиги чемпионов? Отвечает Виталий Мутко
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Поборется ли Москва за финал Лиги чемпионов? Отвечает Виталий Мутко 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Вице-премьер РФ Виталий Мутко сообщил, что в ближайшие годы московский стадион «Лужники» не будет претендовать на проведение финала Лиги чемпионов. Он также добавил, что пока не знает, на какой арене пройдет товарищеский матч между сборными России и Турции 5 июня.
— «Лужники» реконструировали. Будет ли Москва подавать заявку на финал Лиги чемпионов?
— У нас замечательные отношения с УЕФА. Но какой смысл? В этом году мы проведем чемпионат мира, а в 2020-м будем в числе стран, которые примут матчи Евро, — сказал Мутко. — У нас будут два важнейших турнира. И сразу финал Лиги чемпионов? Кроме нас же есть и другие страны.
— Бразилия в 2014-м провела чемпионат мира, а через две недели — летнюю Олимпиаду.
— Это же совершенно разные вещи. А мы говорим о футболе. О европейском футболе.
— Матч Россия — Турция (5 июня) пройдет на стадионе ЦСКА?
— Работаем над местом проведения встречи. Хотели сыграть на «Динамо», но пока подтверждений того, что стадион будет введен в нужный срок — нет. Он строится, все нормально, но есть регламент, в соответствии с которым заявку о том, где пройдет матч, нужно подать в установленный срок.
"Лужники" принимали финал Лиги чемпионов 2008 года, в котором играли английские "Манчестер Юнайтед" и «Челси» (1:1, 6:5 — по пенальти). Стадион к чемпионату мира-2018 был значительно реконструирован — в частности, были убраны беговые дорожки и изменена геометрия трибун. На арене пройдет финальный матч турнира. Игры чемпионата Европы-2020 состоятся в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе. (Илья АНДРЕЕВ)
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