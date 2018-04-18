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«Зенит» — «Динамо». Прогноз Константина Генича
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«Зенит» — «Динамо». Прогноз Константина Генича 

SovSport.Ru 2 часа назад
Фото: SovSport.Ru
Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии на каналах «Матч ТВ», постоянный эксперт «Рейтинга Букмекеров» Константин Генич сделал прогноз на матч «Зенит» — «Динамо» в пропущенном 23-м туре российской Премьер-лиги сезона 2017/2018. Встреча состоится в среду на стадионе «Арена Санкт-Петербург» в Санкт-Петербурге. Эксперт в предстоящей встрече ставит на то, что будет забито не более двух мячей.
Важнейшая игра и для тех, и для других. «Зенит» не теряет надежд попасть в лигочемпионскую тройку. Динамовцы продолжают борьбу за сохранение места в Премьер-лиге и непопадание в стыковые матчи.
Конечно, провалились динамовцы в дерби с «Локомотивом», но счет не совсем отражает ситуацию на поле. Я бы не сказал, что «Динамо» было так плохо, чтобы проиграть 0:4.
«Зенит» же был не так хорош, но выиграл 1:0. Закономерно. С другой стороны, «Зенит» снова показал, что он пока что представляет собой сборище игроков в одинаковых футболках. А эти игроки не понимают, как им играть вместе, строить комбинации. Манчини что-то там пыжится, кричит, пытается перестроить игру, но не все получается.
Несмотря на то, что «Зенит» играет дома с «Динамо», множества голов не жду. Были яркие результативные матчи в истории встреч этих команд. Но, думаю, сейчас, с учетом турнирного положения и поражения 0:4, динамовцы постараются сыграть максимально сбалансированно и надежно в обороне. А «Зенит», повторюсь, сейчас не очень хорош в позиционной атаке, как бы хотелось болельщикам.
Можно сыграть «тотал меньше 2,5 мяча» за 1,84. Неплохой коэффициент. Кроме того, я бы рискнул и сыграл ставку «тотал первого тайма меньше 1 мяча». Если и будет гол в первом тайме, то только один. Коэффициент — 1,9. «Зенит» не убеждает. А динамовцы, если не брать игры с «Локомотивом», очень достойно и неплохо выглядели в играх с командами из лидирующей группы.
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