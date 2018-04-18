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Букмекеры оценили шансы «Динамо» отобрать очки у «Зенита» в Санкт-Петербурге
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Букмекеры оценили шансы «Динамо» отобрать очки у «Зенита» в Санкт-Петербурге 

Чемпионат.com 1 час назад
Букмекеры назвали фаворита перенесённого матча 23-го тура РФПЛ «Зенит» — «Динамо». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Аналитики склоняются к тому, что «Зенит» сможет одержать победу. Ставки на это событие принимаются с коэффициентом 1.48. На победу «Динамо» можно поставить за 8.00, на ничью — за 4.00.
Поставить на победу питерцев по итогам первого тайма и всего матча можно за 2.25. Коэффициент на то, что гости не проиграют, — 2.65.
Эксперты не считают, что команды сумеют обменяться забитыми мячами. Этот вариант идёт за 2.25. Если же одна из команд не сумеет отличиться, то сыграет ставка с коэффициентом 1.57.
Тотал больше 2,5 мяча оценён коэффициентом 2.05, тотал меньше данного значения котируется за 1.70.
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