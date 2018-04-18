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На матче «Зенит» — «Динамо» ожидается 40 тысяч зрителей, гостей поддержат 700 болельщиков
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На матче «Зенит» — «Динамо» ожидается 40 тысяч зрителей, гостей поддержат 700 болельщиков
Советский спорт
2 часа назад
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Футболисты питерского клуба сыграют в лазурной форме, голкипер — в черном, москвичи — в белой форме, вратарь — в желтом, сообщается на официальном сайте
«Зенита»
.
Игра в Петербурге начнется в 19:30 мск.
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