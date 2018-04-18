Тренер Непомнящий: «Зенит» и «Краснодар» уступают московским клубам 

Советский и российский тренер по футболу Валерий Непомнящий в интервью "Газете.Ru" поделился мнением о том, кто в следующем сезоне будет представлять Россию в Лиги чемпионов.
"Помимо «Локомотива», назову здесь спартаковцев и армейцев. "Зенит" и «Краснодар», на мой взгляд, сейчас уступают московским — не по таблице даже, а именно по игре, по уровню", — заявил Непомнящий.
Ранее бывший президент московского "Спартака" Андрей Червиченко поделился ожиданиями от игры красно-белых в полуфинальном матче Кубка России с «Тосно».