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Тренер Непомнящий: «Зенит» и «Краснодар» уступают московским клубам
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Тренер Непомнящий: «Зенит» и «Краснодар» уступают московским клубам 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Советский и российский тренер по футболу Валерий Непомнящий в интервью "Газете.Ru" поделился мнением о том, кто в следующем сезоне будет представлять Россию в Лиги чемпионов.
"Помимо «Локомотива», назову здесь спартаковцев и армейцев. "Зенит" и «Краснодар», на мой взгляд, сейчас уступают московским — не по таблице даже, а именно по игре, по уровню", — заявил Непомнящий.
Ранее бывший президент московского "Спартака" Андрей Червиченко поделился ожиданиями от игры красно-белых в полуфинальном матче Кубка России с «Тосно».
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