Агент: в Ташаеве заинтересованы топ-клубы России и несколько команд Европы 

Алан Агузаров, агент полузащитника «Динамо» Александра Ташаева, прокомментировал интерес к своему клиенту со стороны других клубов.
«В Ташаеве есть заинтересованность у нескольких топ-клубов России, а также у нескольких клубов из Европы. Но сейчас у «Динамо» и Саши есть задача остаться в РФПЛ. Решение о своём будущем Ташаев будет принимать после конца чемпионата. В любом случае хочется развиваться и достигать высоких задач. Ставить перед собой максимальные задачи. В каком клубе мы будем это делать, решим по завершении сезона», — сказал Агузаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.