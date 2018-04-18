Ещё
Агент: в Ташаеве заинтересованы топ-клубы России и несколько команд Европы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Агент: в Ташаеве заинтересованы топ-клубы России и несколько команд Европы 

Чемпионат.com 1 час назад
Алан Агузаров, агент полузащитника «Динамо» Александра Ташаева, прокомментировал интерес к своему клиенту со стороны других клубов.
«В Ташаеве есть заинтересованность у нескольких топ-клубов России, а также у нескольких клубов из Европы. Но сейчас у «Динамо» и Саши есть задача остаться в РФПЛ. Решение о своём будущем Ташаев будет принимать после конца чемпионата. В любом случае хочется развиваться и достигать высоких задач. Ставить перед собой максимальные задачи. В каком клубе мы будем это делать, решим по завершении сезона», — сказал Агузаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Чемпионат.com: последние новости
Волейбол. Женщины. Суперлига 2017/18. Интервью с Екатериной Любушкиной Волейбол. «Динамо-Москва» в трёх сетах выиграло первый матч финальной серии «Динамо» СПб одолело «СКА-Неву» в первом матче финала Кубка Петрова
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спортивный бойкот Украины продержался меньше месяца10
Названы причины отказа Усика от поединка в России7
«Это все коррупция»: Кэмерон против ЧМ в России6
WADA решило «добить» Россию97
Овечкин повторил рекорд «Вашингтона»
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение