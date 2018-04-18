Волейбол. Женщины. Суперлига 2017/18. Интервью с Екатериной Любушкиной

Екатерина Любушкина рада двум победам в финальной серии в Казани, но предостерегает от поспешных выводов по итогам противостояния.

Финальная серия чемпионата России среди женских команд предсказуемо столкнула лбами казанское и московское «Динамо». Несмотря на то что подопечные Ришата Гилязутдинова увереннее прошли предварительный этап, когда дело доходит до финала, любые прогнозы становятся похожими на гадание на кофейной гуще. Получилось так, что оба матча в Казани выиграло московское «Динамо. Вторая игра серии вообще получилась шикарной по интриге и стала примером того, как должны выглядеть решающие матчи. На следующий день „Чемпионат“ побеседовал с волейболисткой московского клуба Екатериной Любушкиной, которая рассказала, что помогло команде ударно начать серию.

— Екатерина, расскажите, как шла подготовка к финальной серии, на каких моментах акцентировали внимание? — Подготовка у нас получилась достаточно долгой. Мы к тому времени уже не принимали участия в Лиге чемпионов, так что было достаточно времени, чтобы всё изучить. Безусловно, особое внимание мы уделяли нашей физической форме, понимали, что это будет долгая серия. Ожидали, что придётся иногда играть и пятисетовые матчи. Так оно и получилось во второй игре финала. Я думаю, что тренерский штаб делал акцент на этом при подготовке, чтобы быть уверенным, что команда выдержит такие нагрузки. В таких матчах, как вчера, концентрацию необходимо держать до последнего мяча.

— Наверняка вы готовили какие-то интересные тактические схемы, не так ли? — Да, мы хорошо поработали не только над физической составляющей и выносливостью, но и над непосредственно самим волейболом в нашем исполнении. Мы много изучали, как лучше наладить командные взаимодействия на площадке. Пока это работает. — Насколько можно подготовиться к спаренным матчам в финальной серии? В регулярном сезоне вы ведь с этим не сталкиваетесь. — Да, такого не бывает в регулярном чемпионате, только на каких-то стадиях Кубка России. И то там часто тренеры применяют ротацию состава. Нельзя сказать, что это что-то прям такое страшное. Есть турниры сборных команд, которые идут продолжительное время, и там часто бывают спаренные матчи. Если вспомнить Кубок мира, то там тоже бывает подобное расписание. Тут важно подойти правильно психологически к этому. Я думаю, что организм получил достаточно времени, чтобы восстановиться ко второму матчу.

— Главный тренер московского „Динамо“ Зоран Терзич на пресс-конференции после второго матча признался, что был бы рад даже одной победе в Казани. Лукавил? — Понятно, что тренер смотрит на такие вещи со своей стороны. Как говорится, рассчитывай на меньшее, а если получишь два матча, то это супер (улыбается). Мне кажется, что внутри он просчитывал победу в двух матчах. Мы сами себя готовили к максимальному результату, потому что выиграть две игры в гостях было бы важнейшим шагом. Не уверена, что дома будет легче играть, потому что при своих трибунах всегда есть фактор нервов. Тренер нас на собрании сразу готовил, что второй матч в серии будет самым главным и сложным. Так оно и вышло.

— В чём особенность этой второй игры? Психология? — Смотрите, первая игра всегда быстрая, мы это видим уже не первый год. В прошлом сезоне мы первый матч проиграли со счётом 0:3, но потом всё пошло по-другому. Вторая игра часто бывает переломной, счёт либо увеличивается до 2-0, либо сравнивается. Могу привести пример из личного опыта. Когда ещё по молодости я играла за „Заречье“, мы проигрывали 0-2 московскому „Динамо“, но потом переехали на свою площадку, выиграли оба матча, а потом выиграли и чемпионат. Никто не может сказать, как всё будет через два дня даже. Сегодня одно состояние, завтра другое. С нашей стороны теперь важно сделать всё, чтобы не позволить сопернику перехватить инициативу в серии.

— Многие сходятся во мнении, что казанское „Динамо“ стало сильнее в этом году, они сильно прошли предварительный этап. Вы заметили, что соперник прибавил по сравнению с прошлым сезоном? — В принципе соглашусь, что регулярный чемпионат они прошли мощно и стабильно. Всё-таки, когда состав формируется на протяжении долгого времени и остаётся в целом стабильным, очень часто это приносит свои плоды. В какой-то степени и в Лиге чемпионов они шли ровно и хорошо до определённого момента. К сожалению, им помешала травма Элицы Василевой. Сейчас вот тоже специалисты говорят, что если бы Элица была в финале чемпионата России, всё было бы по-другому. Но это всё из серии „если бы да кабы“.

Мы бы тоже хотели, чтобы Элица играла, потому что всегда приятнее, когда соперник находится в оптимальном составе. Но спортивная жизнь такова, что случаются травмы. Никто не застрахован от этого. Понимаете, мы ведь в московском „Динамо“ не виноваты, что так произошло. Сейчас все представляют свои интересы. Я считаю, что не стоит делать скидки на травмы. — Как московское „Динамо“ планирует готовиться к третьему матчу финала? — У нас сейчас психологическая подготовка будет иметь важное значение. Надо отработать эти дни на хорошем уровне и выходить с уверенностью на третий матч. Здесь речь идёт именно об уверенности, а не самоуверенности. Надо выполнять установку тренера от и до. Возможно, стоит обратиться к опыту первой игры, где мы сыграли здорово. Во второй встрече мы получили больше сопротивления, тренерский штаб казанцев ротировал состав, пробовал разные варианты. Но нам в любом случае надо в первую очередь следить за своей игрой и делать всё, что от нас зависит.