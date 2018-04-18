Сергей Тетюхин: «Победа на Олимпиаде в Лондоне стоит особняком»

Экс-игрок сборной России Сергей Тетюхин признался, что в его карьере больше всего запомнилась победа на Олимпийских играх в Лондоне в 2012-м году. По словам спортсмена, эта победа принадлежит не только ему, но и всей стране. Напомним, ранее Тетюхин объявил о завершении спортивной карьеры.

— Всегда запоминаются первые и самые большие победы. Первой в спортивной карьере была победа на молодежном чемпионате Европы в 1994 году. Именно с этого все началось. Помню ту победу до сих пор, такое запоминается навсегда. Потом, несколько лет спустя, была победа с клубом в чемпионате России, — цитирует сайт «Белогорья» Тетюхина. — Естественно, особняком стоит победа в Лондоне, потому что это не только моя победа, но и победа всей страны, многих людей, которые ждали этого долгие годы. Ну и наверняка останется в памяти последняя победа — в Кубке ЕКВ. Это жирная, позитивная точка в карьере.

42-летний Тетюхин начал свою карьеру в 1991 году. В его послужном списке золото Олимпиады-2012, серебро на Играх в Сиднее-2000 и две бронзы — в Афинах-2004 и Пекине-2008. Кроме того, Тетюхин является 10-кратным чемпионом России, 10-кратным обладателем Кубка страны и 4-кратным победителем Лиги чемпионов.