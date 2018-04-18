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Суперкубок России-2018 может пройти за границей или на стадионе «Динамо»
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Суперкубок России-2018 может пройти за границей или на стадионе «Динамо» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Президент РФПЛ Сергей Прядкин сообщил, что лига рассматривает различные варианты проведения Суперкубка России-2018. В их число входит реконструированный стадион «Динамо». Также существует вероятность проведения игры за границей.
— Есть вариант проведения матча на стадионе «Динамо», при его готовности будем вести переговоры с руководством арены, хороший, удобный и доступный стадион, — цитирует ТАСС Прядкина. — Или за пределами страны, несколько предложений мы имеем. У нас есть предложения, думаем по этому поводу. Если матч за Суперкубок будет за границей, то мы должны проводить его сразу после окончания первой части чемпионата в зимнюю паузу.
Одним из вариантов был Казахстан, но там сменилось руководство федерации. Прежние руководители хотели провести матч в Астане или Алма-Ате. Новое руководство к этой теме не возвращалось.
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