Мостовой: «Если „Локомотив“ победит „Ахмат“, это будет все»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой считает, что «Локомотив» практически гарантирует себе золотые медали текущего розыгрыша чемпионата России в случае победы над «Ахматом» в матче 23-го тура РФПЛ.

«Если «Локомотив» сегодня победит, это будет все.

До состоявшегося в выходные тура я все время говорил, что борьба еще продолжается, и так оно и было, однако поражение «Спартака» от «Урала» явно не входило в мои планы. Так что в случае победы над «Ахматом» «железнодорожники» уже процентов на 90 чемпионы.

Кто помимо «Локомотива» пробьется в Лигу чемпионов? «Спартак» — точно. По поводу других не знаю, но вот красно-белые, на мой взгляд, в Лиге чемпионов будут точно», — цитирует Мостового.