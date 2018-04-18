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Игорь Ледяхов: «Турнирное положение у „Ахмата“ тяжелое, но не катастрофическое»
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Игорь Ледяхов: «Турнирное положение у „Ахмата“ тяжелое, но не катастрофическое» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
И. о. главного тренера «Ахмата» Игорь Ледяхов поделился ожиданиями от матча 23-го тура чемпионата России против «Локомотива».
— Естественно, смена тренера проходит всегда небезболезненно. Но мы разговаривали с ребятами, — сказал Ледяхов в эфире канала «Матч! Футбол 2». — После смены тренера важно набрать три очка. Мы это сделали, психологическое состояние команды улучшилось.
Турнирное положение тяжелое, но не катастрофическое. Еще 15 очков будет разыгрываться.
Матч «Локомотив» — «Ахмат» начнется в 19.30 по московскому времени. «СЭ» проведет его онлайн-трансляцию.
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