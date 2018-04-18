Соловьев: повысить зарплату в «Динамо» мне предлагал нетрезвый руководитель

Полузащитник «Динамо СПб» Иван Соловьев рассказал о проблемах с заработной платой, с которой он столкнулся в клубе. Слова футболиста приводит Sport24.

"Максимум, что мне предлагали в «Динамо» — триста тысяч рублей. У футболистов, сидевших на замене в дубле, зарплата была в десять раз выше. Мне как воспитаннику это было обидно", — заявил игрок.

Соловьев также рассказал о том, что вопрос о повышении зарплаты поднимался лишь единожды.

"О большей сумме я услышал только на сборах, уже подписав предварительное соглашение с "Зенитом" . И то от человека в нетрезвом виде. Не будем вдаваться в подробности, но это один из руководителей «Динамо». Не думаю, что о новом контракте стоит говорить выпивши. Такие вопросы решаются на трезвую голову, по уму", — добавил он.

Ранее генеральный директор «Динамо СПб» Дмитрий Рубашко заявил о том, что в футбольном клубе рассматривают возможность перебазироваться в Сочи.