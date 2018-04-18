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Перформанс фанатов «Зенита»: «Динамо» — на дне
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Перформанс фанатов «Зенита»: «Динамо» — на дне 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Болельщики «Зенита» с юмором подошли к перформансу на матч 23-го тура чемпионата России против «Динамо». Они изобразили пародию на легендарный советский мультфильм «В синем море, в белой пене», вероятно, намекая на то, что соперник сейчас находится «на дне».
В качестве мальчика, которому морские обитатели предлагали остаться и стать королем, выступил игрок в футболке с номером 8 (в «Динамо» под этим номером играет Кирилл Панченко).
Фанаты «Зенита» явно соскучились по «Динамо». Перфоманс красочный, посвящён конкретно москвичам. #ЗенитДинамо pic.twitter.com/DGOyKo6Pz7
— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 18 апреля 2018 г.
Трансляция матча «Зенит» — «Динамо»
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