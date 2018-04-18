Конте: «Челси» должен показать свой максимум в АПЛ и Кубке Англии"

Главный тренер «Челси» Антонио Конте пообщался с журналистами накануне перенесенного матча 31-го тура чемпионата Англии с «Бёрнли». Игра состоится 19 апреля.

"Несомненно, сейчас нам предстоит провести два важных матча: с «Бёрнли» и полуфинал с «Саутгемптоном». Нелегко играть через несколько дней после каждого матча, и нашим игрокам нелегко восстанавливаться после этого, но мы должны показать свой максимум в этих двух турнирах. Сначала в лиге, а затем в Кубке Англии в воскресенье.

Мы должны стараться до самого конца чемпионата добиться этой цели (попасть в топ-4). Если говорить начистоту, то за пять туров до конца нелегко отыграть такое отставание. Но мы должны демонстрировать волю к борьбе и желание достичь этой цели до финиша чемпионата.

Завтра мы сыграем с очень сильной командой в лице «Бёрнли», с командой, которая проводит фантастический сезон, и будет непросто получить три очка. Но мы хотим постараться выиграть этот матч. Мы не можем так же начать матч, как это было в игре с «Саутгемптоном». Мы должны постараться избежать этого, если хотим сохранить надежду на финиш в топ-4", — отметил Конте.

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