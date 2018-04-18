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Григорий Морозов: «Если с „Зенитом“ будем правильно выстраивать геометрию, то у нас будут моменты.
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Григорий Морозов: «Если с „Зенитом“ будем правильно выстраивать геометрию, то у нас будут моменты. 

Спорт-Экспресс 56 минут назад
Защитник «Динамо» Григорий Морозов в перерыве перенесенного матча 23-го тура с "Зенитом" отметил, что его команде надо играть плотнее на левом фланге обороны.
— На левом фланге нам надо играть более плотнее. Вязкое начало получилось, присутствует определенная нервозность, но есть время исправить ситуацию, — сказал Морозов в эфире телеканала «Наш футбол». — Когда мы правильно расставляемся, то у нас получаются выходы в атаку. Если будем правильно выстраивать геометрию во втором тайме, то у будут моменты.
Зенит — Динамо М
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