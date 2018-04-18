Вилков правильно назначил пенальти в пользу «Зенита». Фото 

На 56-й минуте перенесенного матча 23-го тура чемпионата России "Зенит" — «Динамо» правильное решение принял арбитр Михаил Вилков, наказав гостей пенальти. В том эпизоде динамовец Морозов, пытаясь сыграть в мяч в своей штрафной площади, сфолил в единоборстве с Полозом, сбил соперника и лишил его явной возможности забить гол. В данной ситуации в соответствии с правилами игры следовало назначить 11-метровый удар и наказать нарушителя правил желтой, а не красной карточкой. Что Вилков и сделал. (Александр БОБРОВ)
Зенит — Динамо М