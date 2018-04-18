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Вилков правильно назначил пенальти в пользу «Зенита». Фото
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Вилков правильно назначил пенальти в пользу «Зенита». Фото 

Спорт-Экспресс 39 минут назад
На 56-й минуте перенесенного матча 23-го тура чемпионата России "Зенит" — «Динамо» правильное решение принял арбитр Михаил Вилков, наказав гостей пенальти. В том эпизоде динамовец Морозов, пытаясь сыграть в мяч в своей штрафной площади, сфолил в единоборстве с Полозом, сбил соперника и лишил его явной возможности забить гол. В данной ситуации в соответствии с правилами игры следовало назначить 11-метровый удар и наказать нарушителя правил желтой, а не красной карточкой. Что Вилков и сделал. (Александр БОБРОВ)​
Зенит — Динамо М
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Григорий Морозов: "Если с "Зенитом" будем правильно выстраивать геометрию, то у нас будут моменты. Перформанс на "Зенит" - "Динамо": "Оставайся, мальчик, с нами, будешь нашим королем" "Зенит" - "Динамо". Кришито открыл счет в матче, реализовав пенальти
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