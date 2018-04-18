Набиуллин: мог бы лучше сыграть с «Динамо», но тренер сказал, что я молодец

«Думаю, мог ещё лучше сыграть. Впечатления от матча хорошие. Главное, что взяли три очка. Меня наигрывали и как защитника, и как полузащитника. Могу сыграть на любой из этих позиций. Я ждал своего шанса, и я его дождался. Будет решать тренер, сыграю ли я в следующем матче. После сегодняшней игры тренер поддержал меня, сказал, что я молодец. Конечно, когда долгое время не играешь, кондиции теряешь, но сейчас буду прибавлять с каждым матчем. Сейчас постепенно подхожу к своим оптимальным кондициям.