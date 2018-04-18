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Набиуллин: мог бы лучше сыграть с «Динамо», но тренер сказал, что я молодец
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Набиуллин: мог бы лучше сыграть с «Динамо», но тренер сказал, что я молодец 

Чемпионат.com 46 минут назад
Защитник «Зенита» Эльмир Набиуллин поделился мнением о своём дебюте за петербургский клуб в матче 23-го тура РФПЛ с «Динамо» (2:1). 23-летний футболист на 69-й минуте встречи заменил полузащитника Далера Кузяева.
«Думаю, мог ещё лучше сыграть. Впечатления от матча хорошие. Главное, что взяли три очка. Меня наигрывали и как защитника, и как полузащитника. Могу сыграть на любой из этих позиций. Я ждал своего шанса, и я его дождался. Будет решать тренер, сыграю ли я в следующем матче. После сегодняшней игры тренер поддержал меня, сказал, что я молодец. Конечно, когда долгое время не играешь, кондиции теряешь, но сейчас буду прибавлять с каждым матчем. Сейчас постепенно подхожу к своим оптимальным кондициям.
Если Дзюба хочет сыграть, то может заплатить и выйти против «Зенита». Как бы я поступил в такой ситуации — не знаю. Это сложный вопрос», — передаёт слова Набиуллина корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
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