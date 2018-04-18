«Шахтер» и «Динамо» сыграют в финале Кубка Украины

Донецкий клуб в полуфинале разгромил «Мариуполь» — 5:1, а киевляне крупно победили «Днепр-1» — 4:1. Эти команды также остаются единственными претендентами на победу в чемпионате страны.

Финал Кубка Украины пройдет 9 мая на «Днепр Арене». Год назад в финале также встречались эти клубы, «Шахтер» победил 1:0. На данный момент на счету обоих клубов по 11 побед в Кубке страны. Остальные клубы суммарно выиграли только четыре трофея, последней стала «Таврия» в 2010 году.

Кубок Украины

1/2 финала

"Днепр-1" — «Динамо» — 1:4 (0:3)

Голы: Цыганков, 28 — с пенальти (0:1). Шепелев, 38 (0:2). Беседин, 44 (0:3). Когут, 58 (1:3). Вербич, 67 (1:4).

"Шахтер" — «Мариуполь» — 5:1 (3:1)

Голы: Тайсон, 8 (1:0). Тищенко, 22 (1:1). Марлос, 38 (2:1). Тайсон, 45+2 (3:1). Кайоде, 74 (4:1). Петряк, 81 (5:1).