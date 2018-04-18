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«Шахтер» и «Динамо» сыграют в финале Кубка Украины
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«Шахтер» и «Динамо» сыграют в финале Кубка Украины 

Спорт-Экспресс 25 минут назад
Донецкий клуб в полуфинале разгромил «Мариуполь» — 5:1, а киевляне крупно победили «Днепр-1» — 4:1. Эти команды также остаются единственными претендентами на победу в чемпионате страны.
Финал Кубка Украины пройдет 9 мая на «Днепр Арене». Год назад в финале также встречались эти клубы, «Шахтер» победил 1:0. На данный момент на счету обоих клубов по 11 побед в Кубке страны. Остальные клубы суммарно выиграли только четыре трофея, последней стала «Таврия» в 2010 году.
Кубок Украины
1/2 финала
"Днепр-1" — «Динамо» — 1:4 (0:3)
Голы: Цыганков, 28 — с пенальти (0:1). Шепелев, 38 (0:2). Беседин, 44 (0:3). Когут, 58 (1:3). Вербич, 67 (1:4).
"Шахтер" — «Мариуполь» — 5:1 (3:1)
Голы: Тайсон, 8 (1:0). Тищенко, 22 (1:1). Марлос, 38 (2:1). Тайсон, 45+2 (3:1). Кайоде, 74 (4:1). Петряк, 81 (5:1).
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