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«Зенит» в концовке вырвал победу у «Динамо»
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«Зенит» в концовке вырвал победу у «Динамо» 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
«Зенит» обыграл «Динамо» в матче 23-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
На 57-й минуте Григорий Морозов в своей штрафной площади сбил Дмитрия Полоза, Михаил Вилков сразу дал свисток и указал на «точку», а также показал жёлтую карточку защитнику «Динамо». Доменико Кришито реализовал пенальти. На 88-й минуте Тони Шуньич оказался самым оперативным после подачи углового и сравнял счёт в матче.
«Зенит» набрал 46 очков и занимает пятое место в турнирной таблице российского чемпионата. «Динамо» (31) — 11-е.
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