«Зенит» в концовке вырвал победу у «Динамо» 

«Зенит» обыграл «Динамо» в матче 23-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
На 57-й минуте Григорий Морозов в своей штрафной площади сбил Дмитрия Полоза, Михаил Вилков сразу дал свисток и указал на «точку», а также показал жёлтую карточку защитнику «Динамо». Доменико Кришито реализовал пенальти. На 88-й минуте Тони Шуньич оказался самым оперативным после подачи углового и сравнял счёт в матче.
«Зенит» набрал 46 очков и занимает пятое место в турнирной таблице российского чемпионата. «Динамо» (31) — 11-е.