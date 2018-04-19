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«Локомотив» может стать чемпионом России уже в следующем туре
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«Локомотив» может стать чемпионом России уже в следующем туре 

Советский спорт 33 минуты назад
Для чемпионства «Локомотива» должно совпасть несколько условий. Прежде всего, «Локо» должен обыграть «Уфу». Также для этого «Спартак» должен уступить «Ахмату», после чего красно-белые отстанут на девять очков за три тура до конца чемпионата, а по личным встречам впереди будет «Локомотив».
Кроме того, «Зенит» должен потерять очки в матче с «Арсеналом», что приведет к как минимум десятиочковому отставанию от «Локо». При этом ЦСКА и «Краснодар» обязательно должны сыграть вничью. Толь при этом условии обе команды не смогут догнать «Локомотив».
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