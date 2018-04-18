Ещё
Манчини: уверен, Морозову должны были дать красную карточку в игре с «Зенитом»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Манчини: уверен, Морозову должны были дать красную карточку в игре с «Зенитом» 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Советский спорт
Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал эпизод с назначением пенальти в ворота «Динамо» в матче 23-го тура РФПЛ. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу петербургской команды.
Напомним, защитник «Динамо» Григорий Морозов сбил форварда «Зенита» Дмитрия Полоза в своей штрафной площади. Абритр встречи Михаил Вилков сразу дал свисток и указал на «точку», а также показал жёлтую карточку Морозову.
«Споры с арбитром из-за неудаления Морозова? Никогда в жизни такого не видел! Не я это придумал. Это правила футбола, которые говорят, что если на человеке фолят, когда он выходит один на один, сзади сбивают — это удаление и пенальти. Это правила футбола, так должно быть. Возможно, в случае с «Зенитом» это не действует, но в моей футбольной карьере вижу такое впервые. Это 100-процентная красная карточка», — сказал Манчини в эфире телеканала «Наш футбол».
Чемпионат.com: последние новости
Геркус: никто «Локомотиву» победы на блюдечке не принесёт Любушкина: думаю, Терзич внутри просчитывал победу в двух матчах в Казани Сёмин: сложилось впечатление, что судья хотел, чтобы матч был сыгран вничью
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Каррера готов уйти в отставку
ЦСКА обеспечил себе участие в еврокубках
Глушаков взял на себя вину за поражение от «Тосно»
«Тосно» сыграет с «Авангардом» в финале Кубка России5
Гимнастка подала в суд на Олимпийский комитет США
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение