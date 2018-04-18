Манчини: уверен, Морозову должны были дать красную карточку в игре с «Зенитом»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал эпизод с назначением пенальти в ворота «Динамо» в матче 23-го тура РФПЛ. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу петербургской команды.

«Споры с арбитром из-за неудаления Морозова? Никогда в жизни такого не видел! Не я это придумал. Это правила футбола, которые говорят, что если на человеке фолят, когда он выходит один на один, сзади сбивают — это удаление и пенальти. Это правила футбола, так должно быть. Возможно, в случае с «Зенитом» это не действует, но в моей футбольной карьере вижу такое впервые. Это 100-процентная красная карточка», — сказал Манчини в эфире телеканала «Наш футбол».