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Автор победного гола в ворота «Динамо» на следующий день после игры идет в школу
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Автор победного гола в ворота «Динамо» на следующий день после игры идет в школу 

Газета.Ru 25 минут назад
Защитник петербургского "Зенита" Илья Скроботов прокомментировал перенесенную встречу 23-го тура чемпионата России против московского «Динамо», сообщает "Советский спорт".
"Что сказал Манчини перед выходом на поле? Ничего особенного. Сказал, что надо играть жестче, и все. Конечно, я сильно волновался. Это первая игра на родном стадионе. Я выходил с настроем отдать все на поле.
Гол? Я оторвался от защитника, а там уже было просто подставить голову, и мяч влетел в ворота. Сборная России? Да нет, думаю, еще рановато пока.
Завтра я иду в школу на первые два урока. Экзамены надо сдавать. Какие уроки? Биология и физика", — цитирует Скроботова официальный сайт клуба.
Встреча между «Зенитом» и «Динамо», которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась победой хозяев со счетом 2:1. На 93-й минуте 17-летний Скроботов забил решающий мяч.
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