Автор победного гола в ворота «Динамо» на следующий день после игры идет в школу

"Что сказал Манчини перед выходом на поле? Ничего особенного. Сказал, что надо играть жестче, и все. Конечно, я сильно волновался. Это первая игра на родном стадионе. Я выходил с настроем отдать все на поле.

Гол? Я оторвался от защитника, а там уже было просто подставить голову, и мяч влетел в ворота. Сборная России? Да нет, думаю, еще рановато пока.

Завтра я иду в школу на первые два урока. Экзамены надо сдавать. Какие уроки? Биология и физика", — цитирует Скроботова официальный сайт клуба.

Встреча между «Зенитом» и «Динамо», которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась победой хозяев со счетом 2:1. На 93-й минуте 17-летний Скроботов забил решающий мяч.