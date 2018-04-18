Премьер-лига. Гол Скроботова принес «Зениту» победу над «Динамо»

В то время как в Москве и Курске определялись участники финала Кубка России по футболу, стартовал 27-й тур отечественной премьер-лиги. Питерский "Зенит" принимал на своем поле московское «Динамо» и вырвал победу на 90-й минуте встречи благодаря голу защитника Скроботова — 2:1.

"Динамо", которое два тура назад обыграло ЦСКА (2:1), а затем было разгромлено «Локомотивом» (0:4), прибыло в Санкт-Петербург с неплохим настроем и почти сумело увезти с берегов Невы ничью. На гол Кришито с пенальти гости ответили точным ударом Шуньича на 88-й минуте. Казалось, что «сине-бело-голубые» снова потеряют очки, но Скроботову удался хороший удар в добавленное судьей время за секунды до финального свистка.