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Премьер-лига. Гол Скроботова принес «Зениту» победу над «Динамо»
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Премьер-лига. Гол Скроботова принес «Зениту» победу над «Динамо» 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
В то время как в Москве и Курске определялись участники финала Кубка России по футболу, стартовал 27-й тур отечественной премьер-лиги. Питерский "Зенит" принимал на своем поле московское «Динамо» и вырвал победу на 90-й минуте встречи благодаря голу защитника Скроботова — 2:1.
"Динамо", которое два тура назад обыграло ЦСКА (2:1), а затем было разгромлено «Локомотивом» (0:4), прибыло в Санкт-Петербург с неплохим настроем и почти сумело увезти с берегов Невы ничью. На гол Кришито с пенальти гости ответили точным ударом Шуньича на 88-й минуте. Казалось, что «сине-бело-голубые» снова потеряют очки, но Скроботову удался хороший удар в добавленное судьей время за секунды до финального свистка.
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