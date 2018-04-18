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Вартапетов: «"Спартак" успеет восстановиться к следующему матчу»
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Вартапетов: «"Спартак" успеет восстановиться к следующему матчу» 

SPORT24.ru 1 час назад
Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов прокомментировал итоги полуфинального матча Кубка России против «Тосно» (1:2 П). По словам специалиста, игроки столичной команды успеют восстановиться к следующей игре.
Команды не смогли выявить победителя в основное и дополнительное время. В серии пенальти сильнее оказалась команда из Ленинградской области. Через 5 дней, 23 апреля, «Спартаку» предстоит матч против «Ахмата» в РФПЛ.
«Все здоровы. Команда успеет восстановиться к следующему матчу. Нормальный график. Экстрима нет», — приводит слова Вартапетова корреспондент Sport24 Грант Гетадарян.
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