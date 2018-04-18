Геркус: никто «Локомотиву» победы на блюдечке не принесёт 

Президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал результат матча с «Ахматом» (0:0) в 23-м туре российской Премьер-Лиги.
«Чем ближе к концу, тем тяжелее. Сегодня не смогли добиться победы, хотя моменты были в первом тайме. Во втором соперник не позволил «Локомотиву» вырвать победу. Никто победы на блюдечке не принесёт. Надо хотеть, нужно биться и нужна поддержка болельщиков. Поддержка очень важна для нас. Ждём всех на матче с «Уфой», — передаёт слова Геркуса корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.