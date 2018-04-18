Геркус: никто «Локомотиву» победы на блюдечке не принесёт

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Сёмин: у Фернандеша сломано ребро, возможно, ему надо уже поставить памятник