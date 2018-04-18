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Сёмин: сложилось впечатление, что судья хотел, чтобы матч был сыгран вничью
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Сёмин: сложилось впечатление, что судья хотел, чтобы матч был сыгран вничью 

Чемпионат.com 1 час назад
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал результат матча с «Ахматом» (0:0) в 23-м туре РФПЛ.
«Как повлиял матч на чемпионскую гонку? Было 5 очков, стало 6. Уже хорошо! Этот результат — не трагедия, трагедия — когда люди умирают. Судейство? У меня сложилось впечатление, что судья (Владимир Москалёв. — Прим. «Чемпионата») хотел, чтобы матч был сыгран вничью. В позиционных атаках проблемы бывают у всех команд в мире, не только у «Локомотива». Здесь нужны игроки, которые принимают тонкие решения. Сегодня у нас этого не получалось. С другой стороны, мы ещё в первом тайме потеряли несколько возможностей забить. Сегодня был не наш день.
Тарасов? Он игрок основного состава. Надо ещё, конечно, посмотреть статистические показатели, но он достаточно неплохо играет», — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.
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