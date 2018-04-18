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Геркус: «Локомотив» ждут очень тяжелые игры в концовке чемпионата России по футболу
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Геркус: «Локомотив» ждут очень тяжелые игры в концовке чемпионата России по футболу 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Московский «Локомотив» ожидает тяжелые игры на финишном отрезке чемпионата России по футболу. Такое мнение журналистам высказал президент столичного клуба Илья Геркус.
В среду «Локомотив» в матче 26-го тура чемпионата России дома сыграл вничью с грозненским «Ахматом» со счетом 0:0.
"Чем ближе к концу, тем тяжелее даются очки. Это наша вторая игра за короткий промежуток времени (14 апреля «Локомотив» в гостях обыграл «Динамо» со счетом 4:0 — прим. ТАСС). Несмотря на все наши старания, мы не смогли сегодня добиться победы, хотя моменты были в первом тайме, а во втором соперник не дал нам возможности вырвать победу", — заявил Геркус.
В оставшихся турах «Локомотив» сыграет с «Уфой» дома 22 апреля, «Краснодаром» в гостях 30 апреля, "Зенитом" на своем поле 5 мая и тульским «Арсеналом» на выезде 13 мая.
"Все игры будут тяжелые, никто на блюдечке не принесет нам чемпионство. Надо хотеть, надо биться. Нужна поддержка всех болельщиков, хотелось бы их сегодня больше видеть. Это очень важно для нас, будем продолжать", — добавил Геркус.
После 26 туров «Локомотив» набрал 56 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. У ближайшего преследователя — московского "Спартака" — 50 баллов после 26 игр. На третьем месте идет «Зенит» с 48 очками после 26 встреч.
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