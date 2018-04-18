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Дриусси: не думаю, что проблема «Зенита» в том, что не забивают нападающие
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Дриусси: не думаю, что проблема «Зенита» в том, что не забивают нападающие 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: SovSport.Ru
Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси дал комментарии после матча с «Динамо» (2:1) в 23-м туре РФПЛ.
«Очень рады заработать три важных очка. Это была необходимая победа, и мы продолжаем бороться.
Не думаю, что проблема «Зенита» в том, что не забивают нападающие. Нужно продолжать работать каждый день, улучшать свои качества. Верю, что голы придут, надо просто сохранять спокойствие.
Да, психологически стали сильнее после победы. Знаем, как достичь поставленные цели: подняться, как можно выше, попасть в Лигу чемпионов», — передаёт слова Дриусси корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
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