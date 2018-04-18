Дриусси: не думаю, что проблема «Зенита» в том, что не забивают нападающие

«Очень рады заработать три важных очка. Это была необходимая победа, и мы продолжаем бороться.

Не думаю, что проблема «Зенита» в том, что не забивают нападающие. Нужно продолжать работать каждый день, улучшать свои качества. Верю, что голы придут, надо просто сохранять спокойствие.