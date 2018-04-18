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Роберто Манчини: «В этом сезоне мы лишь раз заслуживали поражения. В Москве со „Спартаком“
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Роберто Манчини: «В этом сезоне мы лишь раз заслуживали поражения. В Москве со „Спартаком“ 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини на пресс-конференции после победы над «Динамо» в перенесенном матче 23-го тура чемпионата России (2:1) отметил, что у его команды есть проблемы с реализацией, передает из Санкт-Петербурга корреспондент «СЭ» Гоша ЧЕРНОВ.
— Как оцените дебют Набиуллина?
— Он молод. Ему еще нужно много работать.
— Есть ли новости по состоянию Лунева?
— Пресс-атташе «Зенита» велел мне ничего не говорить (улыбается).
— Почему у «Зенита» есть проблемы с реализацией?
— Недостаточно мастерства, есть проблемы с последним пасом. Игроком, который мог решить момент, был Кокорин — лучший российский нападающий, игрок мирового уровня. Мало того, что он играл хорошо, он заставлял играть лучше других форвардов.
— Есть мнение, что моменты не реализуются из-за психологических проблем.
— Мы бы тогда обратились к психологу. Не думаю, что об этом можно говорить всерьез. Я не помню матча в этом сезоне, когда мы заслуживали поражения. Разве что в игре со "Спартаком" в Москве. В остальном мы проигрываем из-за собственных проблем. Возможно, с голом Скроботова ситуация изменится хотя бы на оставшиеся матчи.
Зенит — Динамо М
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