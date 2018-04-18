«Локомотив» может стать чемпионом уже в следующем туре 

Подопечные Юрия Семина могут стать чемпионами России уже в следующем туре. Правда, для этого должно совпасть несколько моментов.
1. Сам «Локомотив» должен побеждать дома «Уфу».
2. Ближайший преследователь, "Спартак", должен проиграть дома «Ахмату». В этом случае отрыв от красно-белых составит 9 очков за три тура до конца чемпионата. В случае равенства железнодорожники будут выше за счет личных встреч.
3. "Зенит" должен потерять очки в гостевом матче с «Арсеналом». В этом случае отрыв от питерской команды составит минимум 10 очков. Такое отставание за три тура отыграть невозможно.
4. Во встрече ЦСКА — «Краснодар» железнодорожникам нужна ничья. Только в этом случае догнать «Локомотив» не смогут обе команды. (Алексей МОРОЗ)
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