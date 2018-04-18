Эльмир Набиуллин: Манчини поддержал меня

— Думаю, мог еще лучше сыграть. Главное, что мы победили, набрали три очка.

— Вы вышли ближе к атаке. — Меня наигрывали как защитником, так и полузащитником. Сегодня играл полузащитника.

— Какие в целом эмоции от выхода на поле? — Я ждал своего шанса. Дождался.

— Надеетесь выйти в следующем матче с первых минут? — Это будет решать тренер.

— А Манчини поделился мнением о вашей игре? — Поддержал, сказал: «Молодец».

— Насколько сложно было поддерживать форму без игровой практики? — Тяжеловато, но я старался поддерживать форму. Чувствовал, что кондиции чуть-чуть не те, но буду с каждой игрой прибавлять.

— Дзюба желает заплатить 120 тысяч евро, чтобы сыграть с «Зенитом». Это того стоит? — Если он хочет — может заплатить.

— Вы бы так сделали? — Сложный вопрос, — передает слова Набиуллина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, «Зенит» обыграл «Динамо» со счетом 2:1. У хозяев отличились Доменико Кришито Илья Скроботов , у гостей — Тони Шуньич. Петербуржцы с 48 очками занимают третье место в турнирной таблице РФПЛ, москвичи с 30 баллами идут на 11-м месте.

Следующий матч «Зенит» проведет 22 апреля в Туле против «Арсенала», «Динамо» в тот же день сыграет на выезде со «СКА-Хабаровском».