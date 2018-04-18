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Эльмир Набиуллин: Манчини поддержал меня
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Эльмир Набиуллин: Манчини поддержал меня 

Советский спорт 51 минуту назад
Фото: Советский спорт
«Зенит» вырвал победу одновременно с провалом «Спартака» — удивительно!
— Думаю, мог еще лучше сыграть. Главное, что мы победили, набрали три очка.
— Вы вышли ближе к атаке. — Меня наигрывали как защитником, так и полузащитником. Сегодня играл полузащитника.
— Какие в целом эмоции от выхода на поле? — Я ждал своего шанса. Дождался.
— Надеетесь выйти в следующем матче с первых минут? — Это будет решать тренер.
— А Манчини поделился мнением о вашей игре? — Поддержал, сказал: «Молодец».
— Насколько сложно было поддерживать форму без игровой практики? — Тяжеловато, но я старался поддерживать форму. Чувствовал, что кондиции чуть-чуть не те, но буду с каждой игрой прибавлять.
— Дзюба желает заплатить 120 тысяч евро, чтобы сыграть с «Зенитом». Это того стоит? — Если он хочет — может заплатить.
— Вы бы так сделали? — Сложный вопрос, — передает слова Набиуллина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, «Зенит» обыграл «Динамо» со счетом 2:1. У хозяев отличились Доменико Кришито и Илья Скроботов, у гостей — Тони Шуньич. Петербуржцы с 48 очками занимают третье место в турнирной таблице РФПЛ, москвичи с 30 баллами идут на 11-м месте.
Следующий матч «Зенит» проведет 22 апреля в Туле против «Арсенала», «Динамо» в тот же день сыграет на выезде со «СКА-Хабаровском».
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