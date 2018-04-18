Хохлов: «Всю игру следовали плану, поэтому обидно пропускать на последних секундах»

— Такое обидное поражение для вашей команды на последних минутах. Что все-таки там произошло в эпизоде со вторым пропущенным мячом?

— Там мы упустили игрока, который забил, вот и все. Я не могу сказать, что какая-то недоконцентрация была, но, тем не менее, не разобрались.

— Когда сравняли счет, насколько это, на ваш взгляд, было закономерно, потому что Роберто Манчини в интервью только что сказал, что «Динамо» довольно мало создавало у чужих ворот?

— У него такое мнение, у меня немножко другое мнение. Мы выстраивали план на игру и этому плану всю игру следовали, не сбились. Поэтому, наверное, обидно пропускать на последних секундах.

— В первом тайме было довольно тяжело с созданием моментов у вашей команды. Ожидаемая это была история?

— Вполне ожидаемая. Мы понимали, что и «Зенит» в первом тайме будет пытаться навязать свою инициативу, играть первым номером, все было по плану. А моменты? Не знаю, может быть, я чего-то не увидел.

— Ташаев и Рауш всю игру менялись флангами, с чем это связано?

— Ни с чем, у нас была установка — то, что они могут менять флангами, особенно при стандартах, если один подает на другом фланге, он там же и остается, это не запрещается, поэтому все, как и договаривались.

— Прошла эта полоса матчей с лидерами. Вроде бы матчи предстоят с командами, которые находятся вне первой пятерки. Насколько тяжелее и труднее будет команде в оставшихся играх чемпионата?

— Мы перед возобновлением чемпионата говорили, что не надо делить матчи на те, что с лидерами, аутсайдерами или середняками. Для нас есть 10 матчей, мы идем от игры к игре.