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Сенсация в Турции: экс-игрок «Кубани» Селезнев сделал дубль и оставил «Галатасарай» без финала Кубка
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Сенсация в Турции: экс-игрок «Кубани» Селезнев сделал дубль и оставил «Галатасарай» без финала Кубка 

Спорт-Экспресс 49 минут назад
«Акхисар» вышел в финал Кубка Турции. В ответном матче 1/2 финала клуб на выезде обыграл «Галатасарай» — 2:0. Дубль оформил бывший нападающий «Кубани» украинец Евгений Селезнев. «Акхисар» победил по сумме двух игр (первый матч — 1:2).
В финале «Акхисар» встретится победителем противостояния «Бешикташ» — «Фенербахче». Первая встреча между стамбульскими клубами завершилась вничью — 2:2. Напомним, что цвета «Фенербахче» защищает игрок сборной России Роман Нойштедтер.
Кубок Турции
1/2 финала
Ответный матч
"Галатасарай" — «Акхисар» — 0:2 (0:2)
Голы: Селезнев, 4 (0:1). Селезнев, 35 (0:2).
Удаление: Майкон (Г), 77.
Первый матч — 2:1
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