Гончаренко: Щенников и Дзагоев будут готовы к «Краснодару», Вернблум — нет

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после победы над «Амкаром» (3:0) в матче 23-го тура российской Премьер-Лиги рассказал о состоянии травмированных игроков. «Щенников и Дзагоев к следующей игре будут готовы. Понтус Вернблум, может быть, к „Зениту“ поправится», — передаёт слова белорусского специалиста корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко В ближайшее воскресенье, 22 апреля, ЦСКА встретится на своём поле в чемпионате России с «Краснодаром», а через неделю, 29 апреля, отправится в гости к «Зениту».