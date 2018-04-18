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Гончаренко: Щенников и Дзагоев будут готовы к «Краснодару», Вернблум — нет
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Гончаренко: Щенников и Дзагоев будут готовы к «Краснодару», Вернблум — нет 

Чемпионат.com 24 минуты назад
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после победы над «Амкаром» (3:0) в матче 23-го тура российской Премьер-Лиги рассказал о состоянии травмированных игроков.
«Щенников и Дзагоев к следующей игре будут готовы. Понтус Вернблум, может быть, к „Зениту“ поправится», — передаёт слова белорусского специалиста корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.
В ближайшее воскресенье, 22 апреля, ЦСКА встретится на своём поле в чемпионате России с «Краснодаром», а через неделю, 29 апреля, отправится в гости к «Зениту».
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