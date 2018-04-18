Хохлов: ждали, что «Зенит» будет больше атаковать в первом тайме

Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов заявил, что он ожидал, что футболисты санкт-петербургского "Зенита" будут больше атаковать в первом тайме в матче чемпионата России.

"Зенит" в среду обыграл московское «Динамо» в перенесенном матче 23-го тура РФПЛ со счетом 2:1. Победу «сине-бело-голубым» принес гол 17-летнего Ильи Скроботова в компенсированное время второго тайма.

"Мы играли по своему плану. Считаю, что нам удалось придерживаться нашей стратегии. Ожидали, что в первом тайме «Зенит» будет больше владеть мячом и атаковать. Мы перетерпели это и выровняли игру. Не хочу оценивать судейство, а спорные моменты есть всегда. Есть глава судейского корпуса, эксперты. Пусть они оценивают", — сказал Хохлов журналистам.