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ЦСКА обеспечил себе участие в еврокубках

«Тосно» сыграет с «Авангардом» в финале Кубка России

Гимнастка подала в суд на Олимпийский комитет США

Глушаков взял на себя вину за поражение от «Тосно»