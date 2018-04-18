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Ганчаренко: завоевание путевки в еврокубки не меняет задачи на сезон
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Ганчаренко: завоевание путевки в еврокубки не меняет задачи на сезон 

Р-Спорт 12 минут назад
Главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА Виктор Ганчаренко заявил, что завоевание путевки в еврокубки на следующий сезон никак не меняет задачи команды в чемпионате России.
ЦСКА в среду дома обыграл пермский «Амкар» в перенесенном матче 23-го тура чемпионата России со счетом 3:0 и гарантировал себе участие в еврокубках на следующий сезон. Армейцы за четыре тура до окончания чемпионата отстают от лидирующего «Локомотива» на 8 очков, но пока сохраняют шансы на титул.
"Нам предстоят еще четыре тяжелых матча, и наши задачи это не меняет никак. Что касается игры, то мы изначально ставили задачу как можно быстрее раскрыть игру. Нам важно было забить, и это нам удалось в концовке (первого тайма — ред.). Во втором тайме делали много правильных вещей, чтобы сохранить силы на предстоящие матчи", — сказал Ганчаренко журналистам.
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