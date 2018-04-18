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«Локомотив» — «Ахмат» — 0:0. Обзор матча
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«Локомотив» — «Ахмат» — 0:0. Обзор матча 

SPORT24.ru 1 час назад
Московский «Локомотив» и «Ахмат» из Грозного сыграли вничью со счетом 0:0 в матче 23-го тура российской футбольной премьер-лиги.
Уже на 13-й минуте матча возможность открыть счет упустил Алексей Миранчук. Возможности для взятия ворот также имели Фарфан и Ари, но во всех случаях свою команду спасал голкипер грозненской команды Евгений Городов.
«Железнодорожники» продолжают лидировать в чемпионате России. После 26 игр чемпионата «Локомотив» имеет на своем счету 56 очков и опережает «Спартак» на 6 очков.
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