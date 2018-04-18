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«Ювентус» сыграл вничью с «Кротоне», но сохранил лидерство в чемпионате Италии по футболу
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«Ювентус» сыграл вничью с «Кротоне», но сохранил лидерство в чемпионате Италии по футболу 

RT на русском 1 час назад
В матче 33-го тура чемпионата Италии по футболу «Ювентус» на выезде сыграл вничью с «Кротоне» — 1:1.
Гости открыли счёт на 16-й минуте встречи благодаря точному удару защитника Алекса Сандро, но не сумели удержать минимальное преимущество. Мяч форварда Симеона Нванкво на 65-й минуте позволил «Кротоне» избежать поражения.
Несмотря на победу «Наполи» в параллельном матче с «Удинезе» со счётом 4:2, «Ювентус» удержал лидерство в турнирной таблице итальянского чемпионата. За пять туров до окончания сезона подопечные Массимилиано Аллегри опережают своего единственного конкурента на четыре балла.
Ранее сообщалось, что в Италии назвали идиотом арбитра Майкла Оливера, обслуживавшего матч Лиги чемпионов между «Ювентусом» и испанским «Реалом».
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