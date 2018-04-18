Ватерполисты московского «Динамо» разгромили «Партизан» в матче Лиги чемпионов 

Ватерполисты московского «Динамо» разгромили сербский «Партизан» в домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов со счётом 16:4. В составе бело-голубых по 4 раза отличились Гаврил Суботич, Игорь Бычков и Дмитрий Холод, дубль оформил Иван Нагаев, по одному голу забили Душко Пиетлович и Сергей Лисунов.
Динамовцы набрали 22 очка и за две игры до завершения группового этапа делят четвертое место в таблице группы, которое дает право на выход в плей-офф Лиги чемпионов, с хорватским «Югом».
В следующем матче «Динамо» 28 апреля примет дома лидера группы А греческий «Олимпиакос».
Водное поло. Лига чемпионов. Мужчины. Группа А. 12-я игра
«Динамо» (Москва) — «Партизан» (Белград) — 16:4 (3:0, 4:2, 5:0, 4:2).