Ватерполисты московского «Динамо» разгромили «Партизан» в матче Лиги чемпионов

Динамовцы набрали 22 очка и за две игры до завершения группового этапа делят четвертое место в таблице группы, которое дает право на выход в плей-офф Лиги чемпионов, с хорватским «Югом».

В следующем матче «Динамо» 28 апреля примет дома лидера группы А греческий «Олимпиакос».

Водное поло. Лига чемпионов. Мужчины. Группа А. 12-я игра

«Динамо» (Москва) — «Партизан» (Белград) — 16:4 (3:0, 4:2, 5:0, 4:2).