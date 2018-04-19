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«Реал» ушел от поражения в матче с «Атлетиком»
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«Реал» ушел от поражения в матче с «Атлетиком» 

LiveSport.Ru 33 минуты назад
Мадридский «Реал» в домашнем матче 33-го тура чемпионата Испании сыграл вничью с «Атлетиком» из Бильбао — 1:1.
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