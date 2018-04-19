​Ди Франческо: «Чтобы побеждать в некоторых матчах, нужно быть большой командой»

Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо прокомментировал победу команды в матче с «Дженоа».

"Мы провели отличный матч, создав «Дженоа» множество трудностей. Говоря об отставании от первого и второго места в таблице, мы могли бы взять больше очков, примерно на 6-7. Команда заслуживала большего, но в конечном итоге только мы виноваты в том, что упускали победу в ряде случаев. Думаю, в следующем году мы подойдем к данному отрезку более подготовленными".

В матче 33 тура чемпионата Италии «Рома» смогла обыграть «Дженоа» 2:1.