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​Ди Франческо: «Чтобы побеждать в некоторых матчах, нужно быть большой командой»
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​Ди Франческо: «Чтобы побеждать в некоторых матчах, нужно быть большой командой» 

Евро-футбол.Ру 34 минуты назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо прокомментировал победу команды в матче с «Дженоа».
"Мы провели отличный матч, создав «Дженоа» множество трудностей. Говоря об отставании от первого и второго места в таблице, мы могли бы взять больше очков, примерно на 6-7. Команда заслуживала большего, но в конечном итоге только мы виноваты в том, что упускали победу в ряде случаев. Думаю, в следующем году мы подойдем к данному отрезку более подготовленными".
В матче 33 тура чемпионата Италии «Рома» смогла обыграть «Дженоа» 2:1.
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