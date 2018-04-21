Жуан Жезус: «Не так просто настраиваться на матчи с командами, которых мы должны легко побеждать»

Защитник «Ромы» Жуан Жезус объяснил, что его команде иногда непросто настраиваться на матчи чемпионата Италии, тогда как играть в еврокубках намного легче. По мнению игрока, именно из-за этого команда теряет очки с командами, которые уступают ей в классе.

— Нам всегда хочется играть так же, как мы это делаем в Лиге чемпионов, — цитирует Football-Italia Жезуса. — Мы всегда стараемся показать свой лучший футбол, но это получается не в каждой игре. С точки зрения психологии непросто играть с соперниками, которых на бумаге мы должно легко побеждать.